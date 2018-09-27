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Бокерия: Власть пока что-то делает и говорит, а потом думает


27.09.2018   20:06
По оценке члена парламенстского меньшинства Гиги Бокерия, у властей имеется куча непонятных идей по вопросу культивации-производства конопли.

Как заявил Бокерия Первому каналу, «Власть пока что-то делает и говорит, а потом думает».

«Один день они говорят одно, во второй — другое. Это пример того, как действует команда Бидзины Иванишвили и «Грузинская мечта». Пока делают что-то, потом только думают. Пусть определятся, какое у них видение, что и как делают, чтобы по этой теме была нормальная дискуссия. Общество должно понять, что и как. У них куча непонятных идей. Пусть они представят конкретное видение и затем мы выскажем свою позицию», — заявил Бокерия.






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