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Цихелашвили: С трибуны ООН премьер Грузии будет говорить о российской оккупации и тяжелейшем гуманитарном положении
27.09.2018 20:11
По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, с трибуны ООН премьер-министр Грузии будет говорить о тех вопросах, которые важны для Грузии, в том числе и продолжающейся российской оккупации.
Как заявила Цихелашвили журналистам, в результате нерешенного конфликта есть 300 000 беженцев, которые не могут вернуться в свои дома.
«Тысячи людей, которые находятся в изоляции проволочных ограждений и в тяжелейшем гуманитарном положении. Эти вопросы еще раз будут озвучены с трибуны ООН, чтобы случилась мобилизация усилий партнеров, поиск мирного выхода и мирное решение конфликта», — заявила Цихелашвили.
Премьер-министр Грузии сегодня выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН.
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