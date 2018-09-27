Дмитрий Кумсишвили требует от Главной прокуратуры начать уголовное преследование в отношении Левана Кипиани

27.09.2018 20:25 Дмитрий Кумсишвили требует начать уголовное преследование в отношении экс-министра спорта Грузии Левана Кипиани. Соответствующее заявление внес в Главную прокуратуру Грузии адвокат Кумсишвили Дмитрий Габуния.



По заявлению Габуния, в распространенных записях Леван Кипиани упоминает фамилию Кумсишвили и говорит, что по договоренности с ним он предлагал «Омега группе» конкретную сделку, что не соответствует действительности. Как отмечает адвокат, Кумсишвили отстраняется от подобного факта и заявляет, что такого факта не было.



«В Главную прокуратуру Грузии внесено заявление Дмитрия Кумсишвили, в котором он требует начать уголовное преследование в отношении Левана Кипиани.



Дело касается нашумевших записей. Конкретно, в одной из записей (если эти записи аутентичны) Кипиани упоминает имя и фамилию Дмитрия Кумсишвили, якобы по договоренности с ним он предлагает представителям «Омега группы» конкретную сделку. Мы начинаем правовую борьбу и это одна из частей этой борьбы.

От Главной прокуратуры Грузии мы категорически требуем незамедлительно начать уголовное преследование в отношении Левана Кипиани. Дмитрий Кумсишвили завтра же готов явиться в прокуратуру и дать показания. Дмитрий Кумсишвили отстраняется от подобного факта, такого факта не было», - заявил Габуния.















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