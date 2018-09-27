Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Британии: Если Россия продолжит свою политику, ей не найдется комфортного места в мире


27.09.2018   20:36
Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него сотоялся сложный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Ханта, у него с Лавровым состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке.

"Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант в эфире канала Sky News.

Хант добавил, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. Но теперь, если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире".

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Во сколько обойдется таксистам перекраска автомобилей?
До 2022 года расходы на медикаменты будут расти по 7, 5% в год
Отношение государства к иностранным инвесторам нужно менять
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чечня передала Ингушетии часть земель Надтеречного района
Пашинян: Армения заинтересована в углублении разностороннего сотрудничества с Таджикистаном
МИД Армении: Микаелу Минасяну не быть послом в Ватикане
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна