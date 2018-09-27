МИД Британии: Если Россия продолжит свою политику, ей не найдется комфортного места в мире

27.09.2018 20:36 Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что у него сотоялся сложный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



По словам Ханта, у него с Лавровым состоялся "откровенный обмен мнениями", который прошел в сложной обстановке.



"Абсолютно неприемлемо российским агентам ГРУ использовать химическое оружие на земле Великобритании", - заявил Хант в эфире канала Sky News.



Хант добавил, что после отравления Александра Литвиненко, Россия почувствовала, что ей все сходит с рук. Но теперь, если Россия продолжит действовать в том же духе, "она не найдет комфортного для себя места в мире".



4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.



5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.



13 сентября на российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".















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