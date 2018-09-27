Грибаускайте: Совбез ООН за последние 10 лет не разрешил ни одного крупного кризиса

27.09.2018 20:48 Совет Безопасности ООН не выполняет своих функций. Такое мнение 27 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выразила президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает сайт организации.



"Почти во всех крупных кризисах последнего 10-летия – от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена – Совет Безопасности оказывался не в состоянии сыграть необходимую роль. Это происходило из-за того, что государства не могли подняться выше своих национальных интересов, использовали в целях обструкции свое право вето", – сказала она.



По словам президента Литвы, созданный для противодействия применению оружия массового уничтожения Совбез не способен остановить "диктаторов, разрабатывающих ядерное оружие и использующих химическое оружие против гражданских лиц в наших городах".



Грибаускайте считает, что международные учреждения следует усовершенствовать, чтобы они соответствовали новым реалиям.



Сессия Генассамблеи ООН проходит с 25-го по 27 сентября.















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