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Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Молдову


27.09.2018   22:01
5 октября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит с официальным визитом Молдову, — детали предстоящего визита и вопросы сотрудничества глава грузинского правительства и его молдавский коллега Павел Филип обсудили на сегодняшней встрече, состоявшейся в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны дали положительную оценку динамике развития двусторонних отношений.

Стороны вновь заявили о взаимной поддержке территориальной целостности и суверенитета обоих государств.






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