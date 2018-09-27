Президент Румынии подтвердил Мамуке Бахтадзе поддержку европейской и евроатлантической интеграции Грузии

27.09.2018 22:01 Румыния поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии и продолжит прилагать усилия в этом направлении и в будущем, — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, глава грузинского правительства особо отметил значимость поддержки Румынии как предстоящего председателя Совета ЕС, а также поблагодарил румынского президента за самый большой вклад в Миссию наблюдателей ЕС.



Стороны обсудили результаты Брюссельского саммита НАТО и будущие перспективы.



В частности, Клаус Йоханнис и Мамука Бахтадзе положительно оценили текущее партнерство между двумя странами и динамику роста торгового оборота, а также сосредоточили внимание на большем потенциале в этом направлении.















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