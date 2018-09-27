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Бахтадзе: Для меня большая честь, обратиться к вам на своем родном, грузинском языке
27.09.2018 23:08
«Для меня большая честь, обратиться к вам на своем родном, грузинском языке, который является одной из старейших и неделимых частей мировой цивилизации», — с этими словами началось выступление премьер — министра Грузии Мамуки Бахтадзе на 73-й сессии Генеральной ассамбели ООН.
Глава правительства говорил о 27 сентября, дате, которая является тяжелой и полной боли в новейшей истории Грузии.
«Сегодня 27 сентября — крайне тяжелая и полная боли дата в истории моей страны. 25 лет назад, именно в этот день началась оккупация исторической части Грузии, что явилось тяжелейшим вызовом для заново восстановленной государственности Грузии», — заявил Мамука Бахтадзе.
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