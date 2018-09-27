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Бахтадзе: 27 сентября — крайне тяжелая и полная боли дата в истории моей страны


27.09.2018   23:16
«Сегодня 27 сентября — крайне тяжелая и полная боли дата в истории моей страны. 25 лет назад, именно в этот день началась оккупация исторической части Грузии», — заявил премьер — министра Грузии Мамуки Бахтадзе на 73-й сессии Генеральной Ассамбели ООН.

По оценке главы правительства, это явилось тяжелейшим вызовом для заново восстановленной государственности Грузии.

«10 лет назад лет назад РФ осуществила против моей страны еще одну широкомасштабную военную агрессию, что явилось результатом полномасштабной оккупации двух исторических и неделимых регионов Грузии — Абхазии и Цхинвали. Спустя 10 лет после этой военной агрессии, наши территории вновь оккупированы. В результате этнической чистки, 10% населения Грузии и сегодня беженцы, грубо нарушаются права сотен тысяч наших граждан», — заявил Мамука Бахтадзе.








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