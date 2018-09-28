Переписка о лаборатории Лугара между главой Минздрава Грузии и посольством США оказалась в России

28.09.2018 09:12 Переписка министра здравоохранения и посольства США, касающаяся деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара, оказалась в Москве. Информацию об этом распространила "Рустави 2".



Согласно информации телекомпании, Россия превратила в пропагандистское оружие письма министра Давида Сергеенко.



"Тревожной, и новшеством является то, что в данном случае эти конспирации ссылаются на документы и письма, утечка которых произошла из Министерства здравоохранения, и это не только официальная документация, это личная электронная переписка между министром и другими лицами"- говорит исследователь "Фонда развития СМИ" Софья Гелава.



По заявлению Гелава, помимо личной переписки, имела место утечка из министерства закрытых писем из США.



"Сами эти письма и документы, которые использует журналист в материале, отдельно взятые не могут подтвердить конспирацию, и не связаны с мифами, которые он распространяет о лаборатории Лугара. Но проблема в том, что если документация такого значения действительно может утекать из Министерства здравоохранения, это следует расследовать, и министерство должно предпринять меры против этого"- заявила исследователь "Фонда развития СМИ" Софья Гелава.



В Министерстве здравоохранения не прокомментировали вопрос утечки документации из ведомства.

















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