Количество школьных выпускных экзаменов может быть сокращено с 8 до 4

28.09.2018 11:23 Количество школьных выпускных экзаменов (CAT) может быть сокращено до четырех. Об этом заявила председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши.



По ее словам, возможно, будет учтен европейский опыт, где экзамены проводятся по четырем ключевым предметам – родному языку, математике, иностранному языку и одному выборочному предмету.



«Михаил Батиашвили заявил, что к 2020 году радикально изменится аттестационная система. Что касается усложнения экзаменационных тестов в 2019 году, это исключено. Абитуриенты могут спокойно продолжать подготовку как к школьному, так и к университетскому этапу. Я очень рада, что видение Михаила Батиашвили совпадает с тем видением, которое предложила я два года назад в связи с необходимостью изменения аттестационных экзаменов, и мы будем вместе работать над этим.



Я уверена, что количество экзаменов велико, к тому же некоторые предметы конфликтуют друг с другом – на заключительном этапе в школе ученик может сдавать те же экзамены, что и на национальных экзаменах, а это нездоровый процесс.



Когда я впервые затронула этот вопрос, общество отнеслось к этому положительно, но специалисты были против. После этого я ознакомилась с опытом скандинавских стран, где чаще всего ученики сдают экзамены по 4 предметам - родному языку, математике, иностранному языку и одному выборочному предмету. 8 экзаменов, которые считаются у нас определителем знаний ученика, не сдают практически ни в одной стране. Количество аттестационных экзаменов нужно сократить. Я не хочу забегать вперед, так как этот вопрос требует обсуждения», - заявила Мариам Джаши.















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