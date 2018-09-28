Бахтадзе с трибуны ООН призвал Россию вывести свои войска с территории Грузии

28.09.2018 11:50 Обращаюсь к Российской Федерации, выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства и выведите свои войска с территории Грузии – это заявление премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сделал с трибуны ООН.



В ходе выступления на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН глава правительства отметил, что Грузия старается активно использовать формат Женевских международных переговоров.



«Однако, наша попытка за столом переговоров до сих пор сталкивается с необоснованным и полностью неприемлемым сопротивлением со стороны России. Хочу еще раз отметить, что для нас особенно важным являются усилия ООН в процессе Женевских переговоров, на которую, наряду с ОБСЕ и ЕС, возлагается функция сопредседателя дискуссий.



Сегодня, в 21 веке, когда люди, нации и культуры стремятся к большей интеграции и развитию, абсолютно неприемлемым является создание искусственных барьеров и проведения проволочных ограждений. Мы хотим вывести отношения из тупика, но только на основании государственного суверенитета, территориальной целостности и уважения принципов международного права», — заявил премьер-министр.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к участникам Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке.



(видео выступления премьер-министра Грузии с русским переводом)

















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