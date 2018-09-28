Правительство Аджарии планирует структурные изменения

28.09.2018 12:31 Правительство Аджарии планирует структурные изменения в рамках концепции малого по размеру правительства. На сегодняшнем заседании правительства Аджарии рассмотрели законопроект, согласно которому подведомственные организации присоединятся к министерствам Аджарии.



В частности, департамент архива будет подчиняться министерству образования, департаменты дорог и туризма – министерству экономики, управление по охране окружающей среды и природных ресурсов – министерству сельского хозяйства. Изменения предусматривает и новая конституция Грузии.



По словам председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, на данном этапе они продолжат работать в полном составе, однако с будущего года возможны определенные структурные и организационные изменения.



Проект поправок правительство направит на утверждение Верховному совету Аджарии.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

