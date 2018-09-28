Бахтадзе: Грузия вносила и вносит свой вклад в развитие европейской и мировой цивилизации

28.09.2018 12:36 Грузия является страной с богатой культурой и историей, которая всегда стояла и сегодня стоит рядом с цивилизованными нациями мира, — об это премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил выступая с речью на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Премьер отметил, что Грузия вносила и вносит свой вклад в развитие европейской и мировой цивилизации, соответственно, она и сегодня участвует в борьбе против тех вызовов, перед которыми сегодня стоит все человечество.



«Перечень, к сожалению, большой: конфликты, терроризм, миграционный кризис и проблема беженцев, изменения климата, бедность и грубые нарушения прав человека, — это те проблемы, преодоление которых нуждается в больших усилиях и политической позиции от ООН, каждой страны, являющейся ее членом. Для преодоления этих вызовов нам всем, каждому из нас нужно делать мир лучше. Мы глубоко верим, что должна происходить защита национальных интересов в современном мире и ни в коем случае – за счет друг друга.



Именно в этом контексте хочу откликнуться на тему этой Генеральной ассамблеи и заявить – мы готовы вносить свой вклад в деле достижения общей цели, для развития мирных, устойчивых, справедливых обществ и способствовать укреплению роли ООН в этом процессе и лучшему исполнению ее целей», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обратился к участникам Генеральной ассамблеи ООН на грузинском языке.



(видео выступления премьер-министра Грузии с русским переводом)

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

