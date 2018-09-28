Президент Грузии наградил «Орденом чести» посла доброй воли ЮНЕСКО

28.09.2018 13:15 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, находящийся с рабочим визитом в США, наградил «Орденом чести» посла доброй воли ЮНЕСКО Марианну Вардинояннис. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.



Вардинояннис — всемирно известная предпринимательница и меценат из Греции. Она является президентом Ассоциации ELPIDA и руководит собственным Фондом. Обе организации помогают детям, страдающим раком.



Маргвелашвили передал «Орден чести» послу доброй воли ЮНЕСКО на обеде, организованном в честь участников XIV международного форума «Сохранение мира и развития в изменчивом мире», проходящего в Нью-Йорке.



Вардианиани была удостоена одной из высших государственных наград Грузии за спасение жизней подростков с онкологическими заболеваниями, а также за особый вклад в улучшение качества их жизни, бескорыстную работу и благотворительность.



Обращаясь к гостям, Маргвелашвили вспомнил, как во время своего визита в Афины посетил онкологический центр, где при финансировании Фонда Вардианиани проходила лечение грузинская девочка.



Основательница Ассоциации ELPIDA поблагодарила президента Грузии. Она отметил, что награждение «Орденом» — большая честь для нее.



«Для меня большая честь быть другом Грузии, и я рада вашему решению. Я принимаю эту награду, как оценку моих усилий и символ долгой дружбы наших государств. Это выражение тех ценностей, которые мы разделяем вместе», — сказала Вардианиани.















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