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Президент Грузии наградил «Орденом чести» посла доброй воли ЮНЕСКО
28.09.2018 13:15
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, находящийся с рабочим визитом в США, наградил «Орденом чести» посла доброй воли ЮНЕСКО Марианну Вардинояннис. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Грузии.
Вардинояннис — всемирно известная предпринимательница и меценат из Греции. Она является президентом Ассоциации ELPIDA и руководит собственным Фондом. Обе организации помогают детям, страдающим раком.
Маргвелашвили передал «Орден чести» послу доброй воли ЮНЕСКО на обеде, организованном в честь участников XIV международного форума «Сохранение мира и развития в изменчивом мире», проходящего в Нью-Йорке.
Вардианиани была удостоена одной из высших государственных наград Грузии за спасение жизней подростков с онкологическими заболеваниями, а также за особый вклад в улучшение качества их жизни, бескорыстную работу и благотворительность.
Обращаясь к гостям, Маргвелашвили вспомнил, как во время своего визита в Афины посетил онкологический центр, где при финансировании Фонда Вардианиани проходила лечение грузинская девочка.
Основательница Ассоциации ELPIDA поблагодарила президента Грузии. Она отметил, что награждение «Орденом» — большая честь для нее.
«Для меня большая честь быть другом Грузии, и я рада вашему решению. Я принимаю эту награду, как оценку моих усилий и символ долгой дружбы наших государств. Это выражение тех ценностей, которые мы разделяем вместе», — сказала Вардианиани.
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