Премьер-министр Грузии в начале октября посетит Молдову с рабочим визитом

28.09.2018 13:17 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 5 октября с официальным визитом посетит Молдову. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.



О предстоящем визите Бахтатдзе стало известно по итогам его встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Главы правительств двух государств встретились на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



«Позитивно была оценена динамика развития двухсторонних отношений. На встрече было отмечено, что во время официального визита в Молдову премьер-министр Грузии примет участие в саммите ГУАМ (организация за демократию и экономическое развитие), который является важной платформой как для стран-членов, так и для укрепления сотрудничества с партнерами организации», — сказано в сообщении правительства Грузии.



Стороны подчеркнули важность совместных усилий для еще большей активизации этого формата.



Следует отметить, что Грузия, как и Молдова, с 2009 года являются участниками программы ЕС «Восточное партнерство», которая нацелена на политическую и экономическую интеграцию Евросоюза с этими странами. Помимо Грузии участниками «Восточного партнерства» являются Азербайджан, Армения, Беларусь и Украина.



В рамках этой программы Молдова и Грузия в июне 2014 года подписали с ЕС Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.



«Премьеры отметили, что Грузия и Молдова являются ассоциированными партнерами Евросоюза, и, соответственно, координированным действиям на международной арене придается еще большее значение», — заключили в правительстве Грузии.



Грузия и Молдова установили дипломатические отношения в 1992 году. Договорная база между двумя странами охватывает 19 двухсторонних соглашений.



Между Грузией и Молдовой действует режим свободной торговли как на двусторонней, так и на многосторонней основе в рамках организации ГУАМ. Приоритетным является и сотрудничество, касающееся обмена опытом в сфере евроинтеграции. Грузия также делится с Молдовой опытом успешно проведенных реформ.















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