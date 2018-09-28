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Цихелашвили: Выступление премьера содержало прямые послания к абхазам и осетинам, что мы представляем свое будущее только вместе с ними


28.09.2018   13:20
Особенное, четкое и принципиальное, — так оценивает государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили выступление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе на 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По словам государственного министра, премьер-министр представил Грузию как носителя уникальной культуры и языка, и в то же время органично европейский. Он подчеркнул мирные стремления Грузии и инициативу «Шаг к лучшему будущему», направленную на улучшение условий жизни населения на оккупированных территориях.

«В этом выступлении, которое совпало с 27 сентября, очень трагическим для нас — днем падения Сухуми, детально был отмечен тот главный вызов, который есть у нашей страны. В связи с продолжающейся оккупацией речь шла не только о проблемах, но и о выходах.

Премьер-министр Грузии обозначил именно те линии, которые определяют курс Грузии — наше стремление к миру, с уважением суверенитета и целостности страны и на основании принципов международного права.

Выступление содержало очень прямые призывы к Российской Федерации, чтобы она вывела незаконно размещенные в Грузии войска и выполняла взятые на себя и подписанные обязательства. Также содержало очень прямые послания к абхазам и осетинам, что мы представляем свое будущее только вместе с ними и предлагаем им не только выгоду от развития нашей страны, но и соучастие, что исходит из нашего прошлого, однако ориентировано на будущее.

Важным было то, что большая часть выступления, с этой высокой трибуны, была уделена обзору того, какие результаты для местного населения приносит продолжающаяся российская оккупация и гуманитарная катастрофа, которую она вызывает. То, что на 70-80 процентов регионы опустошены. Очень много людей вынуждены покинуть те места именно по причине бесперспективности развития. Очень важным был призыв к международному содружеству, что нам нужна поддержка и это не только вопрос безопасности Грузии, но и той системы в целом, того международного строя, на котором стоит цивилизованный мир», — заявила Кетеван Цихелашвили.

С трибуны ООН Мамука Бахтадзе обратился к абхазским и осетинским согражданам и отметил, что Грузия представляет будущее только вместе с ними.

Премьер также отметил, что для него большая честь выступать в ООН на грузинском языке, который, по его словам, является одной древнейшей и неотъемлемой частью мировой цивилизации.






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