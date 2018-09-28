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Зурабишвили: Я объяснила руководителю наблюдательской миссии ОБСЕ, как не по европейски ведут себя мои оппоненты


28.09.2018   14:38
«Я объяснила руководителю наблюдательской миссии ОБСЕ, насколько неевропейская избирательная среда и как не по европейски ведут себя оппоненты», — об этом заявила независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишивили.

Как отметила Зурабишивли, несмотря на то, что несмотря на то, что её оппоненты много говорят о Европе, все равно они не поняли, что означает кампания европейского стиля.

«Я все объяснила, насколько неевропейская избирательная среда и как не по европейски ведут себя оппоненты. Очень надеюсь на то, что эта страна все же перейдет на европейскую кампанию и европейский менталитет, с таким количеством агрессии и ненависти дело не делается», — заявила Зурабишвили.

Сегодня Саломе Зурабишвили провела встречу с руководителем миссии наблюдателей ( ODIHR) ОБСЕ на выборах в республике Гертом-Хинрихом Ареном.






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