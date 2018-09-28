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С 22 августа по 11 сентября «Нацдвижение» потратило 344 618 лари, «Европейская Грузия» - 198 631 лари, а Саломе Зурабишвили – 29 742 лари


28.09.2018   14:45
В период с 22 августа по 11 сентября политические партии потратили 830 838 лари.

По информации Службы государственного аудита, за этот период «Единое национальное движение» потратило 344 618 лари, «Европейская Грузия» - 198 631 лари, партия «Промышленность спасет Грузию» – 73 457 лари, движение «За свободную Грузию» – 48 226 лари, независимый кандидат Саломе Зурабишвили – 29 742 лари, «Национально-демократическая партия» – 26 516 лари, движение «Государство для народа» – 21 046 лари, Лейбористская партия Грузии – 19 241 лари, «Гражданская платформа – новая Грузия» – 17 253 лари, «Христиан-демократическое движение» – 7 453 лари, «Союз грузинских традиционалистов» – 7 024 лари, «Свобода – путь Звиада Гамсахурдиа» – 7 014 лари, «Новые христиан-демократы» – 5 335 лари, «Христиан-консервативная партия Грузии» – 4 968 лари, независимый кандидат Бесарион Тедиашвили – 4 610 лари, «Свободные демократы» – 4 481 лари, «Гирчи» – 4 401 лари, «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов» – 3616 лари, «Свободная Грузия» – 3 006 лари, а независимый кандидат Кахабер Чичинадзе – 200 лари.






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