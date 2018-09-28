Зоидзе: Если бы я верил, что власти участвуют в системной коррупции, я сразу сложил бы свои полномочия, но я уверен, что это не так

28.09.2018 14:47 Если бы я верил, что власти участвуют в системной коррупции, я бы не состоял в «Грузинской мечте» и сразу же сложил бы свои полномочия, но я уверен, что это не так, - об этом в беседе с журналистами заявил депутат Акакий Зоидзе, отвечая на вопрос о деле «Омега группы».



«Давайте дождемся результатов следствия. На мой взгляд, следствие завершится быстро. Результаты покажут, что как и ожидается, в этом случае мы имеем дело с неуплатой налогов и попыткой скрыть этот факт», - отметил Зоидзе.



Напомним, что в связи с аудиозаписями, распространившимися в СМИ относительно «Омега группы», прокуратура Тбилиси начала расследование, дело возбуждено по статье 180, что подразумевает мошенничество.

















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