Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Зоидзе: Если бы я верил, что власти участвуют в системной коррупции, я сразу сложил бы свои полномочия, но я уверен, что это не так


28.09.2018   14:47
Если бы я верил, что власти участвуют в системной коррупции, я бы не состоял в «Грузинской мечте» и сразу же сложил бы свои полномочия, но я уверен, что это не так, - об этом в беседе с журналистами заявил депутат Акакий Зоидзе, отвечая на вопрос о деле «Омега группы».

«Давайте дождемся результатов следствия. На мой взгляд, следствие завершится быстро. Результаты покажут, что как и ожидается, в этом случае мы имеем дело с неуплатой налогов и попыткой скрыть этот факт», - отметил Зоидзе.

Напомним, что в связи с аудиозаписями, распространившимися в СМИ относительно «Омега группы», прокуратура Тбилиси начала расследование, дело возбуждено по статье 180, что подразумевает мошенничество.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
Доходы от туризма в Грузии и мире
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Махачкале арестовал брата Абдулатипова
Жители Грозного сообщили о рейдах силовиков в преддверии юбилея города
Министр труда Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна