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Гия Вольский об «Омега группе»
28.09.2018 15:02
Против властей «Грузинской мечты» выступает руководитель той компании, которую изваляло в земле «Национальное движение», - об этом журналистам заявил вице-спикер парламента Гия Вольский.
Он выразил уверенность, что «на бессмысленные и непонятные записи раз и навсегда будет дан ответ».
«Одна из главных характеристик «Грузинской мечты» - освобождение бизнеса от давления. Властям противостоит руководитель той компании, которую изваляло в земле «Национальное движение». При «Грузинской мечте» ему предоставилась возможность начать дело заново, как и многим другим предпринимателям. Сейчас эта организация отказывается платить в бюджет и перешла на шантаж какими-то бессмысленными и непонятными записями», - заявил Гия Вольский, отвечая на вопрос о процессах вокруг «Омега группы».
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