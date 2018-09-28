Вольский: Мамука Бахтадзе сделал в ООН важные посылы

28.09.2018 16:29 Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский считает, что премьер-министр Мамука Бахтадзе сделал важные посылы в ООН.



Как заявил Вольский, кроме политических тем, стало актуальным существование Грузии, как центра регионального сотрудничества.



«Развитие и сохранение стабильности — одна из целей Грузии, для чего чрезвычайно важно проведение «Тбилисского форума». «Национальное движение» старается прикрыть собственного кандидата, который не то что сказал, а действовал, чтобы Россия осуществила свою агрессию. Жертвы именно на совести того правительства, представителем которого был Григол Вашадзе», — заявил Вольский.















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