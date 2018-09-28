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ЕНД обвиняет Сергеенко и Каладзе в непотизме


28.09.2018   17:05
По словам члена "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, правящая команда назначает своих родственников на высокооплачиваемые позиции без конкурса. Представитель оппозиции привел как пример случай брата Сергеенко, и обвинил министра здравоохранения в непотизме.

Леван Хабеишвили требует от правительства Тбилиси, освободить из Агентства развития сервисов брата министра здравоохранения, назначенного несколько месяцев назад без конкурса.

"Мы имеем дело с непотизмом, то есть Кахи Каладзе проявил милость, и взял на работу в мэрии брата министра здравоохранения Давида Сергеенко, который занимается тем, что обучает тому, как пользоваться столовыми приборами. Брат Сергеенко ежемесячно получает больше депутата, более 3 000 лари. Он несколько месяцев как работает в мэрии, и его зарплата превысила 15 000 лари. Призываем срочно расторгнуть договор с этим человеком, тем более что его назначили без всякого конкурса и оценки"- заявил Леван Хабеишвили.

Сегодня в ответ на обвинения Хабеишвили мэр города заявил, что ничего не знает о назначении брата Давида Сергеенко.

"Кого назначили? Не знаю, не могу сказать, обратитесь в агентство сервисов, и они вам ответят. В мэрии работают 22 000 сотрудников, и как вы полагаете, в их назначении включен лично мэр? Какое имеет это значение, кто бы это ни был, спросите руководителя, и он вам ответит"- заявил Каха Каладзе.

Пространное пояснение о занятости Николая Сергеенко в Агентстве развития сервисов сделали во фракции "Грузинская мечта" городского собрания.

"Тема касается временного принятия специалиста веб-дизайна на определенный период, вакансия была объявлена на job.ge в феврале 2018 года. На первом этапе отобрали 10 заявок. После прохождения этапов, и удовлетворения критериев избрали личность с 14-летним опытом работы в данном секторе. Попытка перевести это в непотизм подтверждает, что они находятся в агонии"- заявил председатель финансово-бюджетной комиссии и управления имущества городского собрания Тбилиси Ираклий Заркуа.

Агентство развития муниципальных сервисов мэрии города Тбилиси было создано на основании распоряжения правительства от 10 июня 2015 года.

Агентство преследует целью внедрением и использованием информационных технологий развитие и доступность единых электронных сервисов, внедрение и развитие единых электронных систем геопространственных данных, содействие процессу упрощения электронного делопроизводства структурных единиц и территориальных органов мэрии муниципалитета Тбилиси.






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