Какачия: Мамука Бахтадзе был более жёсток в адрес России, чем предыдущие премьеры из "Грузинской мечты"

28.09.2018 17:34 «Мамука Бахтадзе был более жёсток в адрес России, чем другие премьеры из «Грузинской мечты», — так оценивает выступление премьер-министра Грузии в ООН директор «Института политики Грузии» Корнелий Какачия.



По его словам, Мамука Бахтадзе, более или менее, обратил внимание на все вопросы, которые касаются национальных интересов Грузии.



«Сказать по правде, его выступление ьыло неожиданным, если мы примем во внимание выступления других премьеров, которые порой были неубедительными, то на этот раз у него не было таких проблем.



Мамука Бахтадзе более или менее затронул все вопросы, которые важны для национальных интересов Грузии. Он говорил об оккупации, выводе российских войск с территории Грузии и призвал международное сообщество принять активное участие в урегулировании этих конфликтов, потому что Грузия не может справиться в одиночку. Конечно, речь не шла о санкциях и других темах, которые затронул президент Украины в своем выступлении, но не надо забывать, что после того, как во власть пришла «Грузинская мечта» они выбрали другой тип диалога с Россией. Часто они избегают жесткой риторики.



Выступление Мамуки Бахтадзе было посланием, направленным международному сообществу.



В целом, я думаю, ему удалось отправить основные мессиджи для международного сообщества. Было бы неплохо, если бы эти вопросы были бы синхронизированы с другими странами, такими как Молдова и Украина », — сказал Корнелий Какачия.



Мамука Бахтадзе призвал Россию, выполнить международные обязательства и вывести войска с территории Грузии.



Премьер-министр Грузии обратился к участникам ПА ООН на грузинском языке.















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