Власти Грузии не намерены отзывать законопроект о культивации конопли

28.09.2018 18:10 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что правительство не будет отзывать свой законопроект о производстве и культивации конопли, однако намерено провести широкие консультации по этому вопросу, в том числе, и с патриархией.



Инициатива правительства разрешить производство конопли для импорта вызвало крайнее недовольство и протесты со стороны части патриархии Грузии. В связи с этим представители духовенства провели несколько акций протеста, в том числе и многочисленное шествие по проспекту Руставели.



Кроме того, высокопоставленные представители духовенства подвергли резкой критике кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которая также поддерживает идею культивации конопли для импорта. Один из митрополитов даже назвал Зурабишвили, которая пользуется официальной поддержкой правящей партии «Грузинская мечта» на выборах, «королевой каннабиса».



Между тем сама Зурабишвили заявляет, что готова возглавить информационную кампанию правительства по разъяснению положительных сторон промышленного производства этого растения.



Конфликт затих только на прошлой неделе, когда Ираклий Кобахидзе побывал на приеме у Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго. После встречи он заявил, что рассмотрение законопроекта в парламенте «будет приостановлено».



Сегодня в беседе с журналистами Кобахидзе пояснил, что отзыв инициированного законопроекта о производстве и культивации конопли из высшего законодательного органа не планируется.

Кобахидзе считает, что по этому вопросу обязательно должны быть проведены консультации и обмен информацией, так как, по его словам, именно в этом состояла просьба властей к патриархии.



«Нам важно информировать общественность о том, что предполагают изменения. Обществу была предоставлена ​​неправильная информация, якобы проект касался производства наркотиков. Для нас важно проинформировать общество. Консультации будут, и мы примем решение на их основании. Из-за выборов у нас очень сложный рабочий режим. Все зависит от того, когда у нас будет подходящее время для начала активных консультаций. В разное время были проведены встречи с разными сегментами и как только график позволит нам, мы начнем интенсивные консультации. Мы лично говорили об этом с Патриархом. Мы высказали готовность, чтобы ввести в курс дела представителей патриархии о каких инициативах была речь, и встреча с ними обязательно состоится», — сказал Кобахидзе.



По словам председателя парламента, существуют детальные расчеты, согласно которым, производство конопли на импорт может принести большую выгоду.



Кобахидзе подчеркнул, что согласно расчетам, импорт конопли позволит справиться с задачей сокращения бедности в Грузии не за 10 лет, а за шесть.



«Если культивация конопли не наносит вред обществу и приносит большую пользу экономике, почему мы должны от этого отказываться? Это наш главный аргумент. Мы видим, что существуют серьезные проблемы, связанные с экономическими данными, с которыми мы столкнулись в 2012 году. Наша задача заключается в сокращении бедности в среднесрочной перспективе и, если будут соответствующие инициативы, это может занять до шести лет вместо десяти», — заявил Кобахидзе.















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