Маргвелашвили помиловал сотрудника Общественного телевидения, осужденного за наркотики

28.09.2018 18:37 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили помиловал бывшего сотрудника Общественного телевидения Мамуку Бердзенишвили, осужденного на восемь лет за незаконное хранение MDMA. Об этом сообщает тбилисское издание «Нетгазети» со ссылкой на адвокатов Бердзенишвили.



На Первом канале ОВГ 28-летний Бердзенишвили работал режиссером монтажа. 21 марта Тбилисский городской суд признал Бердзенишвили виновным в приобретении и хранении более 0,11 грамма наркотического вещества, содержащего конопляную смолу, а также более 2 грамм MDMA. Существующее в Грузии законодательство определяет такое количество наркотиков, как особо крупный размер.



Бердзенишвили оказался среди 111 заключенных, которых специальная Комиссия при президенте Грузии помиловала накануне. В настоящее время он уже покинул пенитенциарное учреждение.



Необходимо отметить, что несколько десятков журналистов опротестовали решение суда по делу Бердзенишвили. В марте они провели протестную акцию у здания ОВГ в центре Тбилиси. Именно тогда работники СМИ обратились к президенту Маргвелашвили с прошением о помиловании своего коллеги.



В своем обращении журналисты также назвали неадекватным тюремное наказание за хранение наркотиков для личных целей. Они напомнили, что в Грузии наказание за тяжкие преступления, такие как пытки или убийство, в отдельных случаях является менее строгим.



Президент Грузии имеет возможность помиловать заключенного исключительно по собственной инициативе. При этом, глава государства может обойтись без формального обращения к комиссии.



Следует отметить, что с прошением о помиловании к президенту обратились и адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе, осужденного на 9 лет за подготовку убийства Шорены Тетруашвили — секретаря-референта патриарха Грузии. В помиловании Мамаладзе было отказано. Глава Комиссии пояснил, что при рассмотрении данного дела не был достигнут консенсус. Соответственно, комиссия не смогла дать президенту положительную рекомендацию.















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