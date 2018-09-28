РФ продолжает распространять необоснованные обвинения о Центре имени Лугара- МИД Грузии

28.09.2018 18:43 Министерство иностранных дел Грузии отзывается на пропагандистскую информацию, распространенную в российских СМИ об исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара.



"Российская Федерация продолжает распространение необоснованных обвинений в связи с центром имени Ричарда Лугара, что не отражает действительность, и ее цель, компрометация репутации Грузии, и ее западных партнеров. Исследовательский центр Лугара функционирует, как единица Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Министерства труда, здравоохранения и социальной охраны беженцев из оккупированных территорий Грузии, и его финансово обеспечивает правительство Грузии.



В ноябре текущего года в Грузии на данном объекте состоится международное мероприятие. Наряду с экспертами почти из 20 стран российским специалистам предложили принять в нем участие, но, к сожалению, из России был получен категорический отказ"- заявил заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Грузии Владимир Константиниди.



















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