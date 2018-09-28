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Президент Грузии наградил Марианну Вардинояннис «Орденом Чести»


28.09.2018   18:51
В рамках визита в Соединенные Штаты Америки, на торжественном ужине для лидеров стран, участвующих в конференции, президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил греческую благотворительницу, посла доброй воли ЮНЕСКО и основательницу детской ассоциации «ELPIDA» Марианну Вардинояннис «Орденом Чести». Информацию распространяет пресс-служба администрации президента Грузии.

Георгий Маргвелашвили обратился к собравшимся с речью и вспомнил о посещении онкологического центра во время визита в Грецию, где при финансировании Фонда Вардинояннис проходила лечение грузинская девочка.

«За спасение жизней подростков с онкологическими заболеваниями и особый вклад в улучшение качества их жизни, бескорыстную работу и благотворительность награждаю «Орденом чести» Марианну Вардинояннис», — заявил президент Грузии.

В свою очередь, основательница ассоциации ELPIDA поблагодарила президента Грузии и отметил, для нее большая честь принять эту награду.

«Господин президент, для меня большая честь принять «Орден чести» от вас. Также, для меня большая честь быть другом Грузии, и я рада вашему решению. Я принимаю эту награду, как оценку моих усилий и символ долгой дружбы наших стран. Это выражение тех ценностей, которые мы разделяем вместе», — отметила Вардинояннис.






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