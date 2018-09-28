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В Кишиневе открылась 11 сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ
28.09.2018 19:03
В Кишиневе открылась 11-я сессия Парламентской ассамблеи ГУАМ. Основная тема повестки форума, объединяющего Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову, - вопросы региональной безопасности и противодействие внешним угрозам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности.
"К сожалению, с момента создания ассамблеи нам не удалось добиться ощутимых результатов. Азербайджан, Грузия, Молдова, а теперь и Украина страдают от этих проблем. Поэтому для продвижения наших интересов на международном уровне нужны совместные действия", - сказал председатель парламента Андриан Канду.
"Нас объединяет большая и тревожная проблема. Все наши страны вынуждены бороться за территориальную целостность", - заявил председатель ПА ГУАМ Вадим Пистринчук.
Главы делегаций Грузии, Украины и Азербайджана согласились: решение проблемы территориальной целостности пробуксовывает.
В завершение работы сессии стороны подпишут совместную декларацию.
Молдова будет председательствовать в ГУАМ до конца года. В 2019-ом эстафета перейдет к Украине.
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