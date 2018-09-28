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Мэрия Тбилиси: Рост обращаемости в Дом юстиции не связан с регистрацией такси


28.09.2018   21:59
По информации мэрии Тбилиси, рост обращаемости в Дом юстиции не связан с регистрацией такси. По их информации, количество желающих получить лицензию такси, обратившихся сегодня в Дом юстиции, почти идентично количеству, зафиксированному в предыдущие дни, и спрос существенно не увеличился.

«Хотим прокомментировать распространившуюся в СМИ информацию о процессе регистрации такси, что якобы создало препятствия в работе Дома юстиции. Поясняем, что количество желающих получить лицензию такси, обратившихся сегодня в Дом юстиции, почти идентично количеству, зафиксированному в предыдущие дни, и спрос существенно не увеличился

Как стало известно из заявления Дома юстиции, сегодня ведется регистрация лиц, осуществляющих работы в тяжелых, вредных и опасных условиях. Следовательно, по этой причине высокая обращаемость была зафиксирована не только в Тбилиси, но и в Домах юстиции в других городах.

Что касается регистрации такси, она началась 1 августа. Получить лицензию можно как в электронной форме, так и в 10 районных управах Тбилиси. С 21 августа выдача лицензий проходит и в Доме юстиции. Мэрия Тбилиси неоднократно распространяла информацию об этом, соответствующие видеоролики транслировались и по телевидению. Мэр Тбилиси также неоднократно призывал граждан своевременно пройти регистрацию. На данный момент выдано более 9500 лицензий», - заявляют в мэрии Тбилиси.






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