Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США

28.09.2018 23:32 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 25-29 сентября посещает Нью-Йорк, выступил с речью на XIV международном форуме «Сохранение мира и развития в меняющемся мире» в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Организатором форума является Международный центр Низами Гянджеви, расположенный в Азербайджане.



Президент Маргвелашвили поблагодарил своих европейских коллег за упоминание Грузии в ходе их выступлений на общих дебатах в Генеральной Ассамблеи ООН и призвал, чтобы «всем дать свое имя: агрессора называть агрессором, оккупацию — оккупацией, оккупационную линию – оккупационной линией, а не границей».



Позже, в ходе повторного выступления на форуме, президент Маргвелашвили заявил, что после российско-грузинской войны 2008 года, когда Москва признала Абхазию и Цхинвальский регион в качестве независимых государств, Российская Федерация стала «более организованной, более активной и сильной для реализации своих агрессивных планов в соседней Украине».



Президент Грузии заявил участникам встречи высокого уровня, что с первых же дней независимости Грузия активно содействует глобальной безопасности и стабильности, включая миссии в Косово, Афганистане, Мали и Центральноафриканской Республике. «Ради независимости, ради евроатлантического выбора мы заплатили очень серьезную цену, но мы твердо стоим на этом пути, и так и продолжим», — подчеркнул он.



В рамках визита в Нью-Йорк президент Маргвелашвили встретился со своим словацким коллегой Анджеем Киска и принял участие в ежегодном торжественном приеме, организованном американским фондом Appeal of Conscience Foundation. В рамках визита он также посетит военную академию West Point.















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