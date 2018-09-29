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Маргвелашвили: Грузия является первой самой явной жертвой агрессивной внешней политики России


29.09.2018   12:12
Грузия является непосредственной и первой самой явной жертвой агрессивной внешней политики России, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью грузинской редакции «Голоса Америки».
Президент акцентировал внимание на роли Грузии в глобальной безопасности.

«Контекст Грузии в глобальной безопасности, несмотря на то, чтоб мы маленькая страна, является значительнейшим. Во-первых, есть тот негативный аспект, который с этой точки зрения приписывается Грузии и это то, что Грузия является непосредственной и первой самой явной жертвой агрессивной внешней политики России.

На примере Грузии можно ясно увидеть то, какова внешняя политика России, когда ей открывается возможность действовать и что видят, к сожалению, российские политики с точки зрения своей государственной и внешней политики. Если оценивать просто, то это запрет свободного выбора соседней стране насильственным путем. Это то, что началось у нас в 90-х годах, то, что произошло в 2008-ом. К сожалению, сценарий повторился в Украине в 2014-ом. Это один негативный контекст и осмысление этого контекста является предпосылкой для решения проблем.

Второй контекст – это наш контекст, как важнейшей геополитической страны с точки зрения регионального сотрудничества. В этом плане, Грузия является важнейшей составной частью глобального евразийского сотрудничества, экономического сотрудничества между Востоком и Западом, которая создает альтернативу», - заявил, в частности, Маргвелашвили.






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