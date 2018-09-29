Бахтадзе не смог выстроить свою речь в ООН в правильном контексте - Гига Бокерия

29.09.2018 13:21 Оппозиционный депутат Гига Бокерия считает, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в своем выступлении представил неподготовленное и неправильное видение.



По словам Бокерия, после нескольких месяцев критики премьер-министр наконец-то упомянул «Список Отхозория-Татунашвили», но, к сожалению, он не смог выстроить свою речь в правильном контексте.



«Для сравнения мы можем взять выступления президентов Эстонии и Украины. Грузию всегда надо ставить в контекст международной угрозы, потому что это не только наша проблема, а проблема всего свободного мира, а он не сделал этого в отличие от президентов Эстонии и Украины. Несмотря на позитив, выступление все равно было неподготовленным и содержало неправильное видение. Премьер-министр не поставил никаких конкретных требований перед международным сообществом, что важно для Грузии. Правильная же часть выступления несовместима с поддержкой Саломе Зурабишвили командой «Грузинской мечты» . Из этого должно исходить грузинское общество, когда слушает его. Он должен был говорить о санкциях, и о том, что Россия нарушает международные нормы и взятые на себя обязательства в отношении Грузии точно также, как и в отношении Украины. В корне неправильно, когда говоришь, что Россия — это твоя проблема, а не свободного сообщества и всего мира. Упоминание «Списка Отхозория-Татунашвили» — это хорошо, но ответственность должна была быть возложена на Россию», — заявил Бокерия.















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