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Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе готовы к дебатам с Саломе Зурабишвили


29.09.2018   14:27
Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе готовы к дебатам с Саломе Зурабишвили, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Член «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что их кандидат в президенты готов к дебатам с Саломе Зурабишвили. По его словам Бокерия, чем больше людей увидят дебаты между Давидом Бакрадзе и Саломе Зурабишвили, тем больше избирателей придёт на выборы.

В свою очередь кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе также заявил, что готов принять участие в дебатах с Зурабишвили на любом телеканале.

Накануне Саломе Зурабишвили заявила, что вызывает обоих представителей «черной силы» на дебаты на нейтральной площадке. При этом она не называла имен, кого подразумевала под представителями «черной силы».

После того, как кандидаты в президенты отозвались на её вызов, Зурабишвили в эфире Первого канала заявила, что ей даже не пришлось называть имен, кого она имела в виду под двумя представителями «черной силы», они сами опознали себя.






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