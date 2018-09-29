Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бокерия: Власть сначала что-то делает и говорит, а потом думает


29.09.2018   20:04
По мнению члена парламенстского меньшинства Гиги Бокерия, у властей Грузии имеется куча непонятных идей по вопросу культивации-производства конопли.

Как заявил Бокерия Первому каналу, «Власть сначала что-то делает и говорит, а потом думает».

«Один день они говорят одно, во второй — другое. Это пример того, как действует команда Бидзины Иванишвили и «Грузинская мечта». Сначала делают что-то, потом только думают. Пусть определятся, какое у них видение, что и как делают, чтобы по этой теме была нормальная дискуссия. Общество должно понять, что и как. У них куча непонятных идей. Пусть они представят конкретное видение и затем мы выскажем свою позицию», — заявил Бокерия.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Платежи с грузинских карт за рубежом в этом году превысили миллиард лари
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кетеван Цихелашвили встретилась с Фабианом Гамильтоном и Фредриком Р. Хайд-Чемберсом
Выступление премьер-министра Грузии на 73-ой сессии ГА ООН (Видео)
Маргвелашвили принял участие в Международном форуме мира в США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна