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Бокерия: Власть сначала что-то делает и говорит, а потом думает
29.09.2018 20:04
По мнению члена парламенстского меньшинства Гиги Бокерия, у властей Грузии имеется куча непонятных идей по вопросу культивации-производства конопли.
Как заявил Бокерия Первому каналу, «Власть сначала что-то делает и говорит, а потом думает».
«Один день они говорят одно, во второй — другое. Это пример того, как действует команда Бидзины Иванишвили и «Грузинская мечта». Сначала делают что-то, потом только думают. Пусть определятся, какое у них видение, что и как делают, чтобы по этой теме была нормальная дискуссия. Общество должно понять, что и как. У них куча непонятных идей. Пусть они представят конкретное видение и затем мы выскажем свою позицию», — заявил Бокерия.
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