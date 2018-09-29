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Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Молдову
29.09.2018 20:07
5 октября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе посетит с официальным визитом Молдову, — детали предстоящего визита и вопросы сотрудничества глава грузинского правительства и его молдавский коллега Павел Филип обсудили на сегодняшней встрече, состоявшейся в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, стороны дали положительную оценку динамике развития двусторонних отношений.
Стороны вновь заявили о взаимной поддержке территориальной целостности и суверенитета обоих государств.
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