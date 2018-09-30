Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вашадзе посоветовал Зурабишвили подучить немного грузинский перед дебатами с ним


30.09.2018   11:51
Пусть Саломе Зурабишвили немного поучит грузинскую грамматику до встречи со мной, - так откликнулся кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе на предложение Саломе Зурабишвили провести дебаты.

«Предложение Саломе Зурабишвили провести дебаты для меня такой же вызов, как прогулка по Руставели. На каком национальном канале пожелает, когда пожелает, в какой композиции пожелает т.н. независимый кандидат, не являющаяся ни независимой, ни дипломатом, ни грузинской. У меня одна просьба, пусть немного поучит грузинскую грамматику до встречи со мной», - заявил Григол Вашадзе.

«Я решила взять инициативу на себя и вызвать обоих представителей этой черной силы на дебаты, участие в них я приму в нейтральном пространстве, чтобы зафиксировать свою правду, позиции и пролить свет на происходящее сегодня в стране», - об этом 28 сентября на экстренном брифинге заявила кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Платежи с грузинских карт за рубежом в этом году превысили миллиард лари
В августе экономика Грузии выросла на 2%
Доллар США vs валюта Грузии и стран региона
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии наряду с грузинским языком, исчезает и абхазский язык
Уникальным памятникам культурного наследия на оккупированных территориях угрожает серьезная опасность - МИД Грузии
Цихелашвили: 25 лет прошло с «хроники объявленной русификации»
Со дня падения Сухуми исполнилось 25 лет
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кетеван Цихелашвили встретилась с Фабианом Гамильтоном и Фредриком Р. Хайд-Чемберсом
Выступление премьер-министра Грузии на 73-ой сессии ГА ООН (Видео)
Маргвелашвили принял участие в Международном форуме мира в США
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна