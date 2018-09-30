Вашадзе посоветовал Зурабишвили подучить немного грузинский перед дебатами с ним

30.09.2018 11:51 Пусть Саломе Зурабишвили немного поучит грузинскую грамматику до встречи со мной, - так откликнулся кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе на предложение Саломе Зурабишвили провести дебаты.



«Предложение Саломе Зурабишвили провести дебаты для меня такой же вызов, как прогулка по Руставели. На каком национальном канале пожелает, когда пожелает, в какой композиции пожелает т.н. независимый кандидат, не являющаяся ни независимой, ни дипломатом, ни грузинской. У меня одна просьба, пусть немного поучит грузинскую грамматику до встречи со мной», - заявил Григол Вашадзе.



«Я решила взять инициативу на себя и вызвать обоих представителей этой черной силы на дебаты, участие в них я приму в нейтральном пространстве, чтобы зафиксировать свою правду, позиции и пролить свет на происходящее сегодня в стране», - об этом 28 сентября на экстренном брифинге заявила кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.















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