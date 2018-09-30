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Бакрадзе: К дебатам я готов, в вызове не нуждаюсь


30.09.2018   11:56
К дебатам я готов, ни в каком вызове не нуждаюсь, - так отвечает кандидат в президенты Грузии от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе на заявление поддержанного «Грузинской мечтой» кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которая вызвала кандидатов в президенты на дебаты.

Бакрадзе считает, что дебаты между кандидатами в президенты должны быть проведены на всех телевизионных каналах, которые будут готовы принимать кандидатов.

«Разумеется, дебаты кандидатов в президенты должны пройти во всех случаях, поэтому мне немного непонятно с какой инициативой выходит, и чем угрожает нам Саломе Зурабишвили. Скажу больше, дебаты должны пройти ни на мифической, нейтральной территории, а на всех каналах, которые будут готовы принимать дебаты. К дебатам я готов, ни в каком вызове не нуждаюсь, с большим интересом ожидаю эти дебаты, и убежден, после этого избиратель еще более убедится в том, насколько правы те люди, которые не собираются поддерживать Саломе Зурабишвили», - заявил Бакрадзе.

«Я решила взять инициативу на себя и вызвать обоих представителей этой черной силы на дебаты, участие в них я приму в нейтральном пространстве, чтобы зафиксировать свою правду, позиции и пролить свет на происходящее сегодня в стране», - об этом 28 сентября на экстренном брифинге заявила кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.






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