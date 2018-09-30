Суд разрешил Службе доходов Грузии распродать имущество Omega Group Tobacco

30.09.2018 12:28 Суд разрешил Службе доходов Минфина Грузии распродать арестованное имущество компании Omega Group Tobacco для покрытия ее задолженности по налогам. Об этом говорится в заявлении, распространенном Службой доходов накануне.



Налоговая задолженность компании Omega Group Tobacco, входящей в бизнес-корпорацию Omega Group, к 8 августа составила около 49,2 миллиона лари (около 18,8 миллиона долларов). Основная часть этой суммы — долги по налогам на табачные изделия, накопившиеся с 2014 года.



Для получения существующей задолженности в августе Служба доходов арестовала товарные запасы Omega Group Tobacco и применила правило инкассо, взыскав сумму долга непосредственно с банковских счетов. Теперь ведомство намерено распродать изъятую продукцию компании, которая контролирует более 30% всего рынка сигарет и табака Грузии.



«Хотим отметить, что в марте Служба доходов обратилась в Тбилисский городской суд для получения разрешения на реализацию. Тбилисский городской суд в июне удовлетворил требование Службы доходов, которое компания обжаловала путем апелляции. По решению Тбилисского апелляционного суда от 25 июля 2018 года иск компании не был удовлетворен, и Служба доходов получила окончательное разрешение реализовать арестованное имущество», — говорится в сообщении.



В Минфине подчеркивают, что Omega Group Tobacco неоднократно нарушала обязательства по отсрочке уплаты налогов. Таким образом, размер налоговой задолженности непрерывно увеличивался. Именно поэтому в августе Минфин отказал компании в реструктуризации долга.



Ситуация с налоговой задолженностью Omega Group Tobacco обернулась крупным скандалом. Менеджмент ТВ «Иберия», которая входит в бизнес-корпорацию Omega Group, связали события с чьим-то желанием завладеть телекомпанией. Впоследствии скандал начал обрастать новыми подробностями.



В СМИ появились аудиозаписи разговоров руководства Omega Group с лицами, приближенными к правящей партии «Грузинская мечта», а также к ее основателю, миллиардеру Бидзине Иванишвили. В записях речь идет о переделе табачного рынка в Грузии, недовольстве политикой «Иберия», «черной» кассе «Грузинской мечты». Некоторые записи указывают на факты возможного давления на Omega Group со стороны высокопоставленных чиновников из правительства.



На записях фигурируют экс-министр экономики Дмитрий Кумсишвили, экс-министр спорта и по делам молодежи Леван Кипиани, глава Специальной службы государственной охраны Анзор Чубинидзе, родственник Бидзины Иванишвили Уча Мамацашвили, экс-министр финансов Нодар Хадури и другие.



По этим записям Главная прокуратура начала следствие. Назначены соответствующие экспертизы для проверки их аутентичности и идентификации лиц. Главная прокуратура также запросила у Службы доходов документацию по делу компании Omega Group.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

