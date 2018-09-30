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МИД Грузии соболезнует Индонезии в связи с жертвами землетрясения и цунами


30.09.2018   12:32
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил соболезнования властям и народу Индонезии в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными цунами, обрушившимся на остров Сулавеси.

«Разрушительное землетрясение и цунами вызвали трагические последствия и разрушения инфраструктуры региона. В это сложное время Грузия стоит рядом с дружественной Индонезией. Министерство иностранных дел Грузии выражает свои соболезнования правительству и народу Индонезии и сочувствует семьям погибших», — говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в пятницу в городе Палу на остров Сулавеси в Индонезии, после чего возникло цунами. Высота волн достигала 2 метров. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами стали более 800 человек, еще около 500 получили ранения. Свои дома были вынуждены покинуть как минимум 16 тысяч жителей.






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