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Илия Второй: Сложное время, это сложность не только политическая, но и церковная


30.09.2018   15:50
Выражаем нашу огромную радость и благодарность за то, что вы прибыли в Грузию и привезли нам благодать из тех святых мест, где вы ведете деятельность, - так обратился Католикос-Патриарх всея Грузии к настоятелю Великой лавры Святого Афанасия на горе Афон Продромосу, прибывшему в Грузию.

Святейший и Блаженнейший Илия Второй в ходе воскресной проповеди заострил внимание на роли христианства в Грузии и его распространении, а также монастырской жизни на горе Афон и связи Грузии.

«…У нас была особая связь с монастырями. Монастыри были основаны в 4-м, 5-м, 6-м веках. Особое место занимают монастыри Святой горы и особенно Великая лавра Святого Афанасия, настоятель которой Продромос впервые прибыл в Грузию. Мы сердечно приветствуем его вместе с сопровождающими лицами.

Грузия имела особенную связь, большое уважение и преклонение перед Афонскими монастырями. У нас тоже были обители – Иверон, обитель Иоанна Богослова и многие другие. Поэтому я еще раз выражаю нашу большую радость и благодарность за то, что вы прибыли в Грузию и привезли нам благодать из тех святых мест, где ведете деятельность.

Великая лавра Святого Афанасия занимает особое место, имеет особое значение. Для меня очень дорог ваш приезд.

Когда я заканчивал духовную академию, написал кандидатскую диссертацию – история Иверского монастыря. Хочу отметить вашу большую заслугу перед православием. Ваше высокопреосвященство, время сложное. Это сложность не только политическая, но и церковная, но мы надеемся, что молитвами и мольбами Пресвятой Богородицы Господь исцелит эту нашу немощь», - заявил патриарх Грузии Илия Второй.






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