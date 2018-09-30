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Патриархия Грузии надеется на мирное разрешение вопроса об автокефалии УПЦ
30.09.2018 20:10
На данном этапе необходимо воздерживаться от предварительных оценок, пока не будет зафиксирована официальная и окончательная позиция каждой из них, основанная на нормах канонического права, - так откликается патриархия Грузии на вопрос в связи с украинской православной церковью. В заявлении говорится, что вопрос является весьма деликатным и, в первую очередь, должен обсуждаться и решаться между этими двумя патриархиями.
«За инициативой Вселенской патриархии в связи со сложной церковной ситуацией в Украине, как известно, последовало обострение отношений между Константинопольской и Русской церквями. Считаем, что на данном этапе необходимо воздерживаться от предварительных оценок, пока не будет зафиксирована официальная и окончательная позиция каждой из них, основанная на нормах канонического права. В общем, эта тема является весьма деликатной и, в первую очередь, должна обсуждаться и решаться между этими двумя патриархиями.
Разумеется, обе они чувствуют ответственность перед миллионами правоверных, заботятся о единстве православных церквей, и мы надеемся, что они всесторонне попытаются найти пути мирного решения проблем, о чем мы также молимся», - говорится в заявлении, распространенном патриархией Грузии.
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