Порошенко: Сейчас в НАТО хотят более 54% украинцев, в ЕС — 74%

30.09.2018 22:24 Результатом российской агрессии против Украины стало то, что наше государство теперь более европейское и готово защищать европейские и трансатлантические ценности. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью для программы GPS, отрывок которого обнародован на телеканале CNN.



"Спасибо господину Путину за то, что сделал мою страну более европейской и более готовой защищать европейские и трансатлантические ценности. И мы абсолютно уверены, что не вернемся к российской империи ", - подчеркнул глава государства.



По его словам, в Украине за последние годы также стремительно выросло количество сторонников вступления в ЕС и НАТО.



"В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали трансатлантическую интеграцию, членство в НАТО, достигала 16%. Сегодня это более 54%. Кто это сделал? Путин. В 2013 году количество украинцев, которые поддерживали европейскую интеграцию Украины, членство в ЕС, поддерживало 33% украинцев. Сейчас 74%. Кто это сделал? Путин", - подчеркнул Порошенко.

















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