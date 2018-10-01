Экс- министра заперли в подвале, избили, и угрожали изнасилованием

01.10.2018 11:25 Основатель "Омега группы" Заза Окуашвили сделал скандальные заявления в "Воскресных акцентах" на канале "Рустави 2". Окуашвили детально рассказал, как член группы экс- премьера, бывший главный прокурор Отар Парцхаладзе требовал заплатить ему 4 миллиона за лоббирование бизнеса.



По словам Окуашвили, о запрошенной Парцхаладзе сумме он сообщил бывшему министру спорта Левану Кипиани, который со своей стороны пошел и проинформировал Георгия Квирикашвили, после чего сам Квирикашвили встретился с Иванишвили и сказал ему, что Парцхаладзе требовал от Зазы Окуашвили 4 миллиона.



По словам Зазы Окуашвили, поступок Левана Кипиани разозлил Иванишвили, и тот потребовал у бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе наказать его.



"Тогда Иванишвили был недоволен, как сказал Леван, он сообщил об этом Парцхаладзе, и Парцхаладзе наказал Левана за лишние хождения по неправильному адресу. Его бросили в подвал, а остальное лучше спросите у Левана. Как нам известно, его бросили в подвал, и попытались оскорбить, человек собирался покончить собой. Мои люди следили за подвалом того дома, поскольку знали, что Леван пошел к ним, и когда Леван исчез, все мы переживали в ту ночь. Потом было больше запугивания, тех же наших директоров, мол, чтобы с ними не продолжались приемы того подвала"- говорит Окуашвили.



По его словам, о происшедшем ему рассказал сам Леван Кипиани. После этого, по словам Окуашвили, Иванишвили понял, что, несмотря на запугивание, бизнесмен не заплатит, и поэтому он сам потребовал у него четыре миллиона.



"Первой линией приближенных к Иванишвили являются Уча, Чхартишвили, Гахария, там больше знают… Леван был на второй линии, Квирикашвили, вероятно на третьей. Они не смогли запугать меня и моих людей, чтобы я отнес им эти 4 миллиона, и поскольку им это не удалось, были вынуждены, чтобы включился Иванишвили, и лично он потребовал деньги. Иванишвили был вынужден лично сказать, сначала я не понял, он показывал мне четыре пальца, потом снизошел, и сказал, что 4 миллиона должны были пойти к ребятам, а ребята это он сам"- говорит основатель "Омега группы" Заза Окуашвили.

















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