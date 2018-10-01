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У КНР и Грузии многовековые дружеские связи — посол КНР в Грузии 


01.10.2018   11:46
У КНР и Грузии многовековые дружеские связи, и эти отношения развиваются по сей день, так как КНР считает, что Грузия является важным партнером в Закавказском регионе. Об этом заявил посол КНР в Грузии Цзи Яньчи, выступая по грузинскому ТВ.

"Считаю, что совместными усилиями китайско-грузинские отношения будут развиваться и дальше. А китайская инициатива «Пояс и путь» принесет еще более значительные плоды. В результате, дружба между китайским и грузинским народами станет еще крепче", — отметил посол КНР в Грузии.

По его словам, КНР стал крупным инвестором, третьим торговым партнером и вторым экспортным рынком для грузинского вина.

Он также напомнил, что в первой половине этого года двусторонний товарооборот между КНР и Грузией превысил 500 млн долларов США. С момента вступления в силу соглашения о свободной торговле между Грузией и КНР, двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30 проц. Что касается китайских туристов в Грузии, то в этом году их количество увеличилось в 9 раз, сказал китайский посол.

28 сентября в столице Грузии торжественно отметили 69-ю годовщину образования КНР. На приеме присутствовали вице-премьер Грузии Маия Цкитишвили, посол КНР в Грузии Цзи Яньчи, министры и другие грузинские официальные лица.






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