Парцхалазе сказал мне, что для меня откроется радуга "мечты", если я принесу им 4 миллиона- Окуашвили о схеме рэкета "Омеги"

01.10.2018 12:40 Создатель "Омега группы" Заза Окуашвили вспоминает первую встречу между ним и бывшим главным прокурором Отаром Парцхаладзе. По словам Зазы Окуашвили, во время встречи Отара Парцхаладзе сопровождали вооруженные люди в нетрезвом состоянии. По его же словам, предположительно, сам бывший прокурор тоже был под воздействием наркотического вещества.



По заявлению Зазы Окуашвили, Отар Парцхаладзе потребовал у него 4 миллиона.



"Он встретил меня у моего дома у рынка Сабуртало, потребовал пойти на встречу. Попросил, чтобы я встретился с каким-то хорошим парнем, который работал в прокуратуре. Его сопровождали вооруженные до зубов люди, которые оставляли впечатление, что находились в нетрезвом состоянии. Больше под наркотическим воздействием. Я экспертизу не проводил, это мое впечатление. Парцхаладзе встретил меня уважительно. Там был Кипиани, мы вместе пришли. Он очень позитивно был настроен, говорил, что для меня открывается радуга "мечты", и этим я мог много чего сделать. Чтобы радуга открылась, надо было заплатить 4 миллиона"- заявил Заза Окуашвили.



По его же словам, он дипломатично ответил Парцхаладзе, и не уточнял, собирается ли заплатить сумму, сказал, что проведет переговоры с самим Иванишвили, но в ответ узнал, что бывший главный прокурор говорит от его имени.



"Я сказал, что я говорю прямо с Бидзиной Иванишвили, и чтобы неудобно не получилось. Я сказал, что говорю с Бидзиной, сказал, чтобы он поддержал меня как в справедливости, так и в свободном бизнесе. Он сказал в ответ, что для этого нужно 4 миллиона. Дескать, а я от кого, зачем бы я к тебе пришел? Это Бидзина, это Уча, и мол, я пришел от них, и для радуги, которая открывается, необходимы 4 миллиона"- заявил Заза Окуашвили.



По его словам, после этого в дело включился Леван Кипиани, который перманентно запугивал руководство компании.



"Приходили вооруженные люди, говорили, чтобы мы укрепили двери, спрашивали, спокойно ли у нас, приходили, уходили. Целью запугивания было, чтобы я отнес эти 4 миллиона"- заявил Заза Окуашвили.



По его словам, он сказал Кипиани, чтобы тот уладил ситуацию, но Леван Кипиани пошел к Квирикашвили, и потом вернулся к Отару Парцхаладзе, вместо того, чтобы пойти к Бидзине Иванишвили.



"Разбирали у Квирикашвили. Квирикашвили оказался мелкой сошкой. Затем Иванишвили сказал Левану, мол, Квирикашвили пришел, плакал, мол, ты что, думал он мой начальник"- заявил Заза Окуашвили.



















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