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Иванишвили: Пусть Окуашвили покажет нам записи, о которых говорил вчера


01.10.2018   18:06
«Пусть Заза Окуашвили покажет нам записи, о которых говорил вчера впередаче», — заявил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на встрече с представителями правящей команды.

Как отметил Иванишвили, разговор о давлении на медию и бизнес вызывает только улыбку.

«Наверное вы смотрели вчерашнюю передачу, что пытался говорить этот человек. Я правда с ним однажды встречался и правда ему помогли, так же, как помогли всему бизнесу. У меня и сейчас есть это обязательство. Любой бизнесмен, который приходит ко мне, премьеру или к какому-либо представителю власти, у всех есть одинаковое чувство, что мы максимально стараемся помочь бизнесу. Все остальное вызывает только улыбку. Этот человек оказался мастером делать записи. Записывал все и всех. Почему-то у него нет той записи. Они всех записывали, пусть он покажет нам этот разговор и встречу», — заявил Бидзина Иванишвили.

Напомним, что вчера в эфире "Рустави 2" владелец компании "Омега Групп" Заза Окуашвили обвинил Бидзину Иванишвили в вымогательстве у него 4 миллиона долларов.







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