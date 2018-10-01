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Усупашвили: То, что говорят друг о друге «Мечта» и «Нацдвижение», по большей части, правда


01.10.2018   18:09
В последние дни прослушанной криминальной хроникой, неуплаченными налогами и прежним насилием «Национального движения», делаются шаги к пропасти, - об этом заявил на проведенном сегодня брифинге лидер «Движения строительства», кандидат в президенты Грузии Давид Усупашвили.

Как отметил Усупашвили, то, что говорят друг о друге «Мечта» и «Нацдвижение», по большей части, правда; из этих же двух правд следует основная правда – одни должны уйти, а вторых не нужно допускать к власти.

«Не будем верить в то, что выбор у нас между плохим и худшим! Не станем жертвой пропагандистской машины, и не превратим страну в арену борьбы без правил Миши и Бидзины!

Желающих прорвать заколдованный круг «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» гораздо больше, чем думают сами представители «Грузинской мечты» и «Нацдвижения», которые ничего больше не хотят слышать. Нас больше, мы можем больше! Мы должны позаботиться об этой стране, и именно на этих выборах проясняется и этот вопрос. Нашу силу, наше количество, наши возможности мы должны подтвердить именно на этих выборах. То, что происходит сейчас, не является жизнью, это борьба за спасение, и это борьба углубляется», - заявил Усупашвили.






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