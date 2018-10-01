Вашадзе: В Грузии насилуют бизнес, борются со свободным словом, преследуют политических оппонентов и страна управляется мафиозным кланом

01.10.2018 19:38 «В условиях этой т.н. власти, когда преследуются свободное слово, политические оппоненты и бизнес, мы не добьемся никакого реального расследования, поэтому категорически требуем проведения досрочных парламентских выборов», - об этом заявил на пресс-конференции кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе.



Григол Вашадзе откликнулся на события, развернувшиеся вокруг «Омега группы», и власть «Грузинской мечты» назвал «мафиозной группировкой».



По словам кандидата в президенты, объединенная оппозиция требует возбуждения уголовного дела по всем тем записям, которые были распространены в связи с «Омега группой».



Все мы знаем, в какой реальности жили, но вчерашний вечер и сегодняшнее утро еще раз подтвердили, что в Грузии государство вышло за ту правовую и конституционную сферу, лишь в котором оно должно находиться. Эта пустота, искусственно созданная т.н. Грузинской мечтой и Иванишвили за счет ослабления институций, закона и Конституции, заполнена мафиозной и клановой группировкой.



Все общество должно объединиться ради того, чтобы не допускать этого. Мафия, другого слова нет, вернула нас не в Грузию 90-х годов, а в Россию 90-х годов, где представителей бизнеса гладили утюгами, или в социум 70-х, где продолжением мафии была полиция, все службы прокуратуры. Те институты, которые эффективно работали и заботились о защите интересов государства, которые должны защищать закон, превращены в защитники финансовых интересов мафии», - заявил Григол Вашадзе.



По его словам, следствие установит, что распространенные записи реальны и в стране оказывалось давление на бизнес.



Он также сказал по поводу существующего законопроекта о реализации и культивации марихуаны, и призвал парламент не рассматривать его, отослать назад. По его словам, в условиях нынешней власти «превращение Грузии в наркоплантацию» будет «окончательной афганизацией и колумбизацией страны».



«Это будет полная катастрофа, уничтожение нашего молодого поколения… Категорически требуем, прекратите всякое рассмотрение», - отметил Вашадзе.















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