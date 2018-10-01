Саакашвили прокомментировал разразившийся в Грузии скандал

01.10.2018 20:26 "Заза Окуашвили настоящий герой, крепкий орешек, которого не сломила система. Необходимо полностью сменить систему, а не только Иванишвили, и другие ничтожества"- бывший президент Грузии распространил этот пост вместе с видеообращением.



"То, что я видел вчера по телевидению, меня не удивляет. Этот человек, Иванишвили, сколотил деньги в 90-ые грабежом других людей, и в последние годы он занят ограблением каждого из вас.



Он ограбил вас тарифами электроэнергии, которые поднял, чтобы работали его фабрики биткойнов. Он украл 2,5 тетри с каждой коробки сигарет. Он ограбил вас посредством банковских кредитов, потому что сам является главным ростовщиком Грузии. Он притеснил маленькие бизнесы, потому что сам является монополистом во всех сферах без исключения.



Он ограбил бюджет Грузии, и уничтожил миллиардную железную дорогу Грузии, практически превратил ее в убыточную. Куда ни глянешь, везде у нас катастрофа. И только "Омега"?



То, что я увидел в Домах юстиции, эти очереди. Друзья, Дома юстиции технологически устроены так, что невозможно, чтобы там были очереди. И как эти бездари смогли так уничтожить эту налаженную систему. Наш созданный с трудом государственный аппарат продержался несколько лет, и опять развалился.



Коррупция вернулась во все звенья без исключения, и должен сказать людям, которые говорят, что это было и во время Саакашвили, и во время Иванишвили: люди, я не понял, у вас что, действительно склероз?



У меня нет ничего, Иванишвили сколотил миллиарды. В конце концов, при мне экономика возросла четыре раза, а в его время не растет, в мое время бедность сократилась, в его время вдвое увеличилась, разве это одно и то же? Это такая большая разница, как день и ночь, как земля и небо, поэтому 28 мы должны выиграть президентские выборы. Надо создать новое правительство, основанное на национальные силы, затем это правительство должно вывести Грузию из болота. Грузия должна продолжить ход вперед, и каждая грузинская семья должна почувствовать облегчение"- заявил Михеил Саакашвили.

















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